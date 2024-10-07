Реабилитационный центр в Улан-Удэ проводит бесплатные курсы по иппотерапии для детей с ОВЗ

Проект был поддержан Минсоцзащиты Бурятии и получил грантовую поддержку в виде субсидии из регионального бюджета. Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели более 400 занятий по лечебной верховой езде.

Реабилитационный центр «Светлый» продолжает сотрудничество с благотворительным фондом помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Пусть всегда буду Я».

- Мы реализуем совместный социальный проект, который был поддержан Минсоцзащиты Бурятии и получил грантовую поддержку в виде субсидии из регионального бюджета, - рассказала директор «Светлого» Елена Мироманова - Занятия иппотерапией проходят на базе конноспортивного клуба «Роксис». Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели более 400 занятий по лечебной верховой езде.

У детей и родителей масса положительных впечатлений и отзывов.

- Хочу поблагодарить РЦ «Светлый» за уникальную возможность получить курс занятий иппотерапией на бесплатной основе, что немаловажно для моей семьи и для семей, воспитывающих деток с ограниченными возможностями. Огромное спасибо нашему инструктору, Ирине Владимировне чуткой и внимательной, профессионалу своего дела. Занятия иппотерапией дают значительные толчки в развитии как физическом, так и в интеллектуальном, улучшается психоэмоциональный фон! За период занятий мой сын стал лучше спать, стал спокойнее, появились в лексиконе новые слова, стал больше понимать обращенную речь. Он с большим удовольствием и энтузиазмом ездил на занятия, радовался каждой встрече с лошадками, - отметила мама ребенка.

Фото: Номер один