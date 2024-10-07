Общество 07.10.2024 в 11:02

В Бурятии весело провели картофельный фестиваль

Его провели в Старой Курбе
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии весело провели картофельный фестиваль

В минувшую субботу, 5 октября, в Заиграевском районе провели фестиваль «Картофельный разгуляй». Он развернулся в селе Старая Курба Курбинского поселения.

- На мероприятии организовали выставку овощей, демонстрацию поделок из них и концерт. Помимо этого, прошло награждение людей, достигших успехов в области сельского хозяйства, - рассказали в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».

Напомним, что ранее «Номер один» сообщал, что выращенный в Бурятии картофель оказался опасным для здоровья, так как взятые пробы показали наличие нитратов и пестицидов. Проверку картофеля проводили в московской лаборатории, организовал ее региональный Россельхознадзор.

 Фото: скриншот видео «Вперед. Заиграево»

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