В Бурятии весело провели картофельный фестиваль

В минувшую субботу, 5 октября, в Заиграевском районе провели фестиваль «Картофельный разгуляй». Он развернулся в селе Старая Курба Курбинского поселения.

- На мероприятии организовали выставку овощей, демонстрацию поделок из них и концерт. Помимо этого, прошло награждение людей, достигших успехов в области сельского хозяйства, - рассказали в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».

Напомним, что ранее «Номер один» сообщал, что выращенный в Бурятии картофель оказался опасным для здоровья, так как взятые пробы показали наличие нитратов и пестицидов. Проверку картофеля проводили в московской лаборатории, организовал ее региональный Россельхознадзор.

Фото: скриншот видео «Вперед. Заиграево»