Общество 07.10.2024 в 11:02
В Бурятии весело провели картофельный фестиваль
Его провели в Старой Курбе
Текст: Елена Кокорина
В минувшую субботу, 5 октября, в Заиграевском районе провели фестиваль «Картофельный разгуляй». Он развернулся в селе Старая Курба Курбинского поселения.
- На мероприятии организовали выставку овощей, демонстрацию поделок из них и концерт. Помимо этого, прошло награждение людей, достигших успехов в области сельского хозяйства, - рассказали в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».
Напомним, что ранее «Номер один» сообщал, что выращенный в Бурятии картофель оказался опасным для здоровья, так как взятые пробы показали наличие нитратов и пестицидов. Проверку картофеля проводили в московской лаборатории, организовал ее региональный Россельхознадзор.
Фото: скриншот видео «Вперед. Заиграево»
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