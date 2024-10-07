Общество 07.10.2024 в 11:21

Одна девушка борется с четырьмя мужчинами в конкурсе на лучшего участкового Бурятии

Проголосовать за участников можно с 7 по 16 октября
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Текст: Андрей Константинов
Одна девушка борется с четырьмя мужчинами в конкурсе на лучшего участкового Бурятии
В Бурятии стартовал второй региональный этап конкурса «Народный участковый - 2024». Он продлится до 16 октября.

Как сообщили в МВД Бурятии, по результатам первого этапа интернет-голосования во второй тур прошли пятеро участковых республики. Это:

Светлана Меновщикова из Прибайкальского района


Цыден Аюржанаев из Еравнинского района


Саян Дандаров из Хоринского района


Алдар Хубухеев из Кижингинского района


Аюр Нимаев из Бичурского района


Проголосовать за претендента на звание лучшего участкового можно на официальном сайте МВД Бурятии с 7 по 16 октября в разделе «Народный участковый - 2024», авторизовавшись через одну из соцсетей.

Победитель республиканского конкурса представит Бурятию на федеральном конкурсе, который также пройдет в форме онлайн-голосования.

Фото: МВД Бурятии, «Номер один»
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