Одна девушка борется с четырьмя мужчинами в конкурсе на лучшего участкового Бурятии

Светлана Меновщикова из Прибайкальского района





Цыден Аюржанаев из Еравнинского района





Саян Дандаров из Хоринского района





Алдар Хубухеев из Кижингинского района





Аюр Нимаев из Бичурского района





В Бурятии стартовал второй региональный этап конкурса «Народный участковый - 2024». Он продлится до 16 октября.Как сообщили в МВД Бурятии, по результатам первого этапа интернет-голосования во второй тур прошли пятеро участковых республики. Это:Проголосовать за претендента на звание лучшего участкового можно на официальном сайте МВД Бурятии с 7 по 16 октября в разделе «Народный участковый - 2024», авторизовавшись через одну из соцсетей.Победитель республиканского конкурса представит Бурятию на федеральном конкурсе, который также пройдет в форме онлайн-голосования.Фото: МВД Бурятии, «Номер один»