Общество 07.10.2024 в 11:29

Начался ремонт дороги в Хоринском районе Бурятии

На сложном участке дороги приступили к укладке асфальта
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Текст: Татьяна Жамсуева
Начался ремонт дороги в Хоринском районе Бурятии

С 200 по 234 км дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита обновляют дорожное полотно. В первый этап вошел участок Хоринского района с 200 по 217 км.

По проекту на участке с 200 по 234 км предусмотрено поднятие уровня дороги, асфальтирование, устройство 8 остановок, тротуаров и пешеходных переходов, устройство 22 водопропускных труб, а также ремонт 2 мостов через реки Нахала и Маракта.

- Автомобильная дорога Улан-Удэ-Романовка-Чита вошла в опорную сеть и после приведения ее к нормативу, станет прекрасной альтернативой федеральной трассы от Читы до Улан-Удэ. У нас стоит задача — всю опорную сеть к 2027 году привести в норматив до 85%, — сказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

- Ранее подрядчик сфрезеровал старый асфальт, выполнил работы по устройству насыпи земляного полотна, рабочего слоя, а также устроил основание полотна из ЩПС. В начале октября дорожники приступили к асфальтированию дороги. Всего в этом году планируем заасфальтировать и ввести в эксплуатацию 8 км дороги. Также ведутся работы на мосту через реку Нахала, — сообщил руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 года

Фото: Номер один



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