В Бурятии простились с бойцом, погибшим более полутора лет назад

В Еравнинском районе Бурятии простились с военнослужащим Романом Ярковым. Осенью 2022 года он был мобилизован, а в феврале 2023 года погиб в районе села Никольское Волновахского района ДНР.Как сообщил вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7», Роман Ярков родился 12 апреля 1984 года. С 1991 года учился в Сосново-Озерской средней школе №2, активно участвовал в школьных и спортивных мероприятиях.После окончания школы поступил в Профессиональное училище №31, где освоил профессию тракторист-машинист широкого профиля.В 2002 году Роман был призван в армию, служил в бригаде ВДВ в Бердске. После службы вернулся домой и работал рыбаком в ОАО «Нептун». Был трудолюбивым, не боялся работы и всегда готов был помочь.Дома у погибшего бойца остались родители, брат, сестра и жена. В памяти родных и близких Роман навсегда останется светлым, добрым и отзывчивым человеком.Фото: «Еравна-инфо.24/7»