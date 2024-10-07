Общество 07.10.2024 в 11:50

В центре Улан-Удэ построят новый квартал

Он будет украшен элементами национальной символики
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Текст: Татьяна Жамсуева
В центре Улан-Удэ построят новый квартал

Будут построены новые жилые комплексы в центре столицы. Архитекторы намерены отразить самобытность и историю Бурятии.

По информации от представителей компании «Пик Байкала», в новом квартале Улан-Удэ можно будет увидеть декоративное оформление фасадов зданий традиционными геометрическими формами и узорами, фигурные парапеты, а также определённую цветовую палитру для отделки фасадов.

Специалисты компании изучили знаковые постройки в Бурятии и обнаружили, что для бурятской архитектуры свойственно применение разнообразных насыщенных цветов.

Фото: ТГ канал Мэрия Улан-Удэ

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