В центре Улан-Удэ построят новый квартал

Будут построены новые жилые комплексы в центре столицы. Архитекторы намерены отразить самобытность и историю Бурятии.

По информации от представителей компании «Пик Байкала», в новом квартале Улан-Удэ можно будет увидеть декоративное оформление фасадов зданий традиционными геометрическими формами и узорами, фигурные парапеты, а также определённую цветовую палитру для отделки фасадов.

Специалисты компании изучили знаковые постройки в Бурятии и обнаружили, что для бурятской архитектуры свойственно применение разнообразных насыщенных цветов.

Фото: ТГ канал Мэрия Улан-Удэ