Общество 07.10.2024 в 11:50
В центре Улан-Удэ построят новый квартал
Он будет украшен элементами национальной символики
Текст: Татьяна Жамсуева
Будут построены новые жилые комплексы в центре столицы. Архитекторы намерены отразить самобытность и историю Бурятии.
По информации от представителей компании «Пик Байкала», в новом квартале Улан-Удэ можно будет увидеть декоративное оформление фасадов зданий традиционными геометрическими формами и узорами, фигурные парапеты, а также определённую цветовую палитру для отделки фасадов.
Специалисты компании изучили знаковые постройки в Бурятии и обнаружили, что для бурятской архитектуры свойственно применение разнообразных насыщенных цветов.
Фото: ТГ канал Мэрия Улан-Удэ
Тегизастройка центр улан-удэ