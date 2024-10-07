Общество 07.10.2024 в 12:07
В Бурятии не будут убивать медведицу, вышедшую к реке
Пока она не представляет угрозы для местных жителей
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии инспектор Бурприроднадзора обследует распадок реки Винная в Баргузинском районе, где ранее местные жители заметили медведицу с медвежатами.
«Пока следов животного не видно, скорее всего, мишка ушёл в естественную среду обитания», - сообщили в ведомстве.
Как уточнили в Бурприроднадзоре, поводов для ликвидации косолапого сейчас нет.
«Такое решение принимается в случае, если животное создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также домашним или сельскохозяйственным животным. Но зачастую таких поводов нет: зверей видят рядом с тайгой или лесом - а это их родной дом», - отмечают в Бурприроднадзоре.
Фото: pixabay.com
«Пока следов животного не видно, скорее всего, мишка ушёл в естественную среду обитания», - сообщили в ведомстве.
Как уточнили в Бурприроднадзоре, поводов для ликвидации косолапого сейчас нет.
«Такое решение принимается в случае, если животное создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также домашним или сельскохозяйственным животным. Но зачастую таких поводов нет: зверей видят рядом с тайгой или лесом - а это их родной дом», - отмечают в Бурприроднадзоре.
Фото: pixabay.com
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