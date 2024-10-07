В Бурятии прогнозируют ухудшение погоды

По Бурятии на 8 и 9 октября будут осадки в виде дождя и мокрого снега. Усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 24 м/с, понижение температуры на 10 градусов и более.

РСЧС просит соблюдать меры безопасности и отказаться от дальних поездок, выходов на горные маршруты и акватории водоемов. Не оставляйте детей без присмотра. Телефон спасения - 112.

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