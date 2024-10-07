Молодежь Бурятии не горит желанием подключаться к «Пушкинской карте»

Федеральный проект по бесплатному посещению молодежью от 14 до 22 лет театров, музеев и других учреждений культуры реализуется в Бурятии на протяжении целого ряда лет, но не может выйти на полную мощь.В республике насчитывается около 121 тысячи человек данного возраста, но бесплатную «Пушкинскую карту» оформили только 67 тысяч Напомним, на карте находится 5000 рублей, которые школьники и студенты могут потратить в течение года на покупку билетов на спектакли, выставки и т. д. в тех учреждениях культуры, которые входят в этот всероссийский проект.К сожалению, часть средств, которые могли бы пополнить кассы учреждений культуры, остаются невостребованными и в конце очередного года «сгорают». Власти республики в такой обстановке наращивают усилия по пропаганде «Пушкинской карты». На средства выделенного из бюджета гранта планируется набрать 50 так называемых амбассадоров (посланцев, послов) карты, которые будут рассказывать молодежи про ее возможности. Также они станут лично посещать культурные мероприятия, чтобы затем рассказывать о них в соцсетях, а также на очных встречах. Это должно увеличить интерес к карте, привлечь больше школьников, студентов на культурные мероприятия, нарастить объем выручки учреждений.Оператором данного проекта выступает Бурятский театр оперы и балета, на базе которого планируется создать сообщество активных молодых людей.Прием заявлений идет до 10 октября. В VK уже создана соответствующая страница, там можно подать заявку. Затем для будущих амбассадоров пройдут лекции и мастер-классы, на которых их научат, как писать интересные тексты о спектаклях, как делать правильную видео- и фотосъемку. Амбассадоры также должны быть в возрасте от 14 до 22 лет. Предполагается, что амбассадоры будут в школах, ВУЗах и ССУЗах.Со школами проведут переговоры, чтобы установить график, согласно которому амбассадоры могли бы проводить встречи с молодежью, рассказывать о карте.«Амбассадоры, которые будут набраны, будут иметь практически безлимитную «Пушкинскую карту», - сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Фото: «Номер один»