Общество 07.10.2024 в 13:04

В Улан-Удэ опять идет акция «Город без покрышек»

В Железнодорожном районе она уже завершилась
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ опять идет акция «Город без покрышек»

В столице Бурятии проходит традиционный осенний Месячник чистоты. Он завершится общегородским субботником 19 октября. Всех призывают выйти и навести чистоту в Улан-Удэ накануне зимы. Школьники будут убираться на школьной территории. В тот день все горожане смогут бесплатно сдать ветки, стекло, пластик и прочие отходы, собранные при уборке территории, на полигон в Вахмистрово. Напомним, что строительный мусор сюда не относится. Объем на одного человека - максимум три кубометра мусора. Субботник пройдет с 8 до 19 часов.

Сейчас уже прошли 105 экологических акций, в которых приняли участие, соответственно, 105 организаций. Число участников пока составляет 1380 человек. Вывезено почти 558 кубических метров мусора. Мэрия города направляет в различные организации, предпринимателям информационные письма с напоминанием, что они обязаны обеспечить санитарную уборку на территории, которая прилегает к территории их земельных участков.

Региональный "мусорный" оператор "ЭкоАльянс" за Месячник планирует ликвидировать около десяти стихийных свалок в разных частях города.

В рамках акции "Город без покрышек" собираются старые автомобильные шины. Здесь активно помогает Республиканский мусороперерабатывающий завод, занимающийся переработкой старых шин в другую продукцию. В Железнодорожном районе акция прошла в первые дни октября и собрали 11 тонн шин.

В Советском районе срок сбора шин с 8 по 10 октября. Места сбора - ул. Иркутская, 45/1, возле шиномонтажки, ул. Воровского, 32. В Октябрьском районе собирают с 15 по 17 октября, а шины можно привезти на адреса - ул. Братская, 2а, Пугачева, 53/1, вблизи ул. Павлова, 29, между ул. Пищевой, 6 и АЗС "Роснефть", ул. Кольцова, 1а, напротив магазина "Движуха", ул. Бабушкина, 208, и пустырь близ Мокрова, 37.

В мэрии города напоминают, что сжигать собранную листву и другой мусор нельзя.

Фото: loon.site

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