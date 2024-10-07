В Бурятии раскритиковали штрафы против родителей учеников

Депутаты Госдумы наращивают давление на граждан путем организации все новых и новых наказаний. Теперь выпад в адрес учителя в родительском чате может повлечь за собой крупный штраф.В ближайшее время в Госдуму внесут проект закона, предусматривающего введение административной ответственности за оскорбление педагогов, пишут «Известия». Согласно документу, штрафы будут варьироваться от 5 тысяч для физических лиц до 700 тысяч для юридических лиц.«За публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей граждане могут получить штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, должностные лица - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; юрлица - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей», - говорится в публикации. При этом, если оскорбление будет размещено в сети, то штраф для граждан составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч, юрлиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.Улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов полагает, что поправки в законодательство будут направлены в основном против родителей учеников.- Агрессия в обществе растет, в том числе стимулируется с телеэкранов, поэтому в родительских чатах учеников много чего пишут об учителях, в том числе справедливо критикуют за качество обучения, - говорит он. - Теперь выяснять отношения можно будет с помощью правоохранителей и судов - достаточно будет сделать скрины - и в полицию, пусть они разбираются.По словам общественника, поправки не нужны, поскольку выделение все больших и больших группы в привилегированный статус приближает нас к кастовому обществу.- Оскорблять вообще никого нельзя, но по сути, получается, теперь учителя нельзя, а рабочего или дворника можно? - задается вопросом общественник.По его словам, учитывая сегодняшнее состоянии общества «суды республики будут завалены подобными делами».Фото: «Номер один»