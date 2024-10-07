Общество 07.10.2024 в 14:35

В Улан-Удэ пройдет конкурс чтецов среди инвалидов по зрению

Он проводится для выявления лучших чтецов по системе Брайля и продвижения брайлевской системы чтения.
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
В Улан-Удэ пройдет конкурс чтецов среди инвалидов по зрению

В конкурсе могут участвовать инвалиды по зрению — как взрослые, так и дети. Конкурсанты будут разделены на группы по уровню чтения и возрастным категориям. 

С 15 октября по 15 ноября в Национальной библиотеке при поддержке министерства культуры Республики Бурятия и Бурятского регионального отделения Всероссийского общества слепых пройдет традиционный конкурс чтецов по Брайлю «Прикосновение».

Так, взрослые участники будут соревноваться в двух номинациях: со школой (получившие навыки чтения в учебных заведениях) и без школы (овладевшие чтением самостоятельно). Дети (учащиеся СКОШИ №62) будут соревноваться в трех номинациях: младшая возрастная группа (2 - 5 классы); средняя возрастная группа (5 - 7 классы); старшая возрастная группа (8 - 12 классы). При подведении итогов будет учитываться количество прочитанных слов, наличие или отсутствие ошибок, выразительность и эмоциональность чтения. Продолжительность чтения – 3 минуты.

По вопросам проведения конкурса обращаться по адресу ул. Ербанова, 4 (Центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих). Телефон для справок: 21-13-55.

Фото: freepik.com

Теги
конкурс чтение

Все новости

На границе Бурятии пресекли многомиллионную контрабанду
07.10.2024 в 15:26
В Улан-Удэ сняли российские флаги
07.10.2024 в 14:55
Правоохранители Улан-Удэ посадили елки в честь своего праздника
07.10.2024 в 14:55
Старые деревянные дома в центре Улан-Удэ адаптируют под кафе и магазины
07.10.2024 в 14:38
В Бурятии раскритиковали штрафы против родителей учеников
07.10.2024 в 14:35
В Улан-Удэ пройдет конкурс чтецов среди инвалидов по зрению
07.10.2024 в 14:35
Улан-Удэ, Бурдрам и хруст французских булок...
07.10.2024 в 14:14
«Бабушка пыталась их спасти, сама чуть не погибла»
07.10.2024 в 14:06
Глава Бурятии поздравил президента России с днем рождения
07.10.2024 в 13:41
В Бурятии состоится уникальный международный форум «Онлайн-торговля - выход на экспорт»
07.10.2024 в 13:28
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

Читайте также
В Улан-Удэ сняли российские флаги
Их постирают и вернут на место через неделю
07.10.2024 в 14:55
Правоохранители Улан-Удэ посадили елки в честь своего праздника
По ул. Ключевской планируют устроить аллею из рябин
07.10.2024 в 14:55
Старые деревянные дома в центре Улан-Удэ адаптируют под кафе и магазины
Но сначала объекты культурного наследия отреставрируют
07.10.2024 в 14:38
В Бурятии раскритиковали штрафы против родителей учеников
Суды будут завалены подобными исками
07.10.2024 в 14:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru