В Улан-Удэ пройдет конкурс чтецов среди инвалидов по зрению

В конкурсе могут участвовать инвалиды по зрению — как взрослые, так и дети. Конкурсанты будут разделены на группы по уровню чтения и возрастным категориям.

С 15 октября по 15 ноября в Национальной библиотеке при поддержке министерства культуры Республики Бурятия и Бурятского регионального отделения Всероссийского общества слепых пройдет традиционный конкурс чтецов по Брайлю «Прикосновение».

Так, взрослые участники будут соревноваться в двух номинациях: со школой (получившие навыки чтения в учебных заведениях) и без школы (овладевшие чтением самостоятельно). Дети (учащиеся СКОШИ №62) будут соревноваться в трех номинациях: младшая возрастная группа (2 - 5 классы); средняя возрастная группа (5 - 7 классы); старшая возрастная группа (8 - 12 классы). При подведении итогов будет учитываться количество прочитанных слов, наличие или отсутствие ошибок, выразительность и эмоциональность чтения. Продолжительность чтения – 3 минуты.

По вопросам проведения конкурса обращаться по адресу ул. Ербанова, 4 (Центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих). Телефон для справок: 21-13-55.

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