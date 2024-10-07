Общество 07.10.2024 в 14:38

Старые деревянные дома в центре Улан-Удэ адаптируют под кафе и магазины

Но сначала объекты культурного наследия отреставрируют
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Текст: Елена Кокорина
Старые деревянные дома в центре Улан-Удэ адаптируют под кафе и магазины

В Улан-Удэ отреставрируют объекты культурного наследия. Работы проведут в рамках программы комплексного развития территорий.

Ремонт коснется зданий, расположенных в центральной части столицы республики. После того, как частная собственность будет выкуплена застройщиком, проведут техническое обследование и наметят план работ.

- К каждому из данных объектов будут проведены коммуникации, в случае необходимости будут отремонтированы несущие конструкции, отреставрированы фасады и наружные декоративные элементы в строгом соответствии с предметом охраны каждого объекта, - сообщили в компании «ПИК Байкала».

После реставрации объекты культурного наследия адаптируют под современное использование. Там могут появиться кафе, библиотеки или магазины, добавили в мэрии города.

Фото: мэрия города

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