Старые деревянные дома в центре Улан-Удэ адаптируют под кафе и магазины

В Улан-Удэ отреставрируют объекты культурного наследия. Работы проведут в рамках программы комплексного развития территорий.

Ремонт коснется зданий, расположенных в центральной части столицы республики. После того, как частная собственность будет выкуплена застройщиком, проведут техническое обследование и наметят план работ.

- К каждому из данных объектов будут проведены коммуникации, в случае необходимости будут отремонтированы несущие конструкции, отреставрированы фасады и наружные декоративные элементы в строгом соответствии с предметом охраны каждого объекта, - сообщили в компании «ПИК Байкала».

После реставрации объекты культурного наследия адаптируют под современное использование. Там могут появиться кафе, библиотеки или магазины, добавили в мэрии города.

Фото: мэрия города