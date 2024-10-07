Общество 07.10.2024 в 14:55

В Улан-Удэ сняли российские флаги

Их постирают и вернут на место через неделю
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ сняли российские флаги

Для создания гармоничного и эстетичного облика города Улан-Удэ проводится обновление флагов. Сегодня, 7 октября, их сняли для того, чтобы постирать.

- Сняли флаги на развязке по улице Революции 1905 г. Полотна постирают, а потерявшие яркость заменят на новые. Флаги вернут на свои места уже на следующей неделе, -рассказали в Комбинате по благоустройству.

Аналогичные работы проведут и на флаговой конструкции возле скульптуры «Мать Бурятия», добавили в ведомстве.

Фото: Комбинат по благоустройству города

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