В Улан-Удэ сняли российские флаги

Для создания гармоничного и эстетичного облика города Улан-Удэ проводится обновление флагов. Сегодня, 7 октября, их сняли для того, чтобы постирать.

- Сняли флаги на развязке по улице Революции 1905 г. Полотна постирают, а потерявшие яркость заменят на новые. Флаги вернут на свои места уже на следующей неделе, -рассказали в Комбинате по благоустройству.

Аналогичные работы проведут и на флаговой конструкции возле скульптуры «Мать Бурятия», добавили в ведомстве.

Фото: Комбинат по благоустройству города