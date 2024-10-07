Правоохранители Улан-Удэ посадили елки в честь своего праздника

30 елей высадили на ул. Ключевской в честь сотрудников уголовного розыска. Саженцы приобрели в Табагатайском районе и высадили сотрудники и ветераны службы ко Дню сотрудников уголовного розыска.

Профессиональный праздник отмечается ежегодно, 5 октября. Правоохранители планируют устроить здесь аллею, высадить рябины и ухаживать за всеми деревьями, сообщили в МБУ «Городское лесничество».

Фото: ТГ канал Мэрия Улан-Удэ