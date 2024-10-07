Общество 07.10.2024 в 14:55
Правоохранители Улан-Удэ посадили елки в честь своего праздника
По ул. Ключевской планируют устроить аллею из рябин
Текст: Татьяна Жамсуева
30 елей высадили на ул. Ключевской в честь сотрудников уголовного розыска. Саженцы приобрели в Табагатайском районе и высадили сотрудники и ветераны службы ко Дню сотрудников уголовного розыска.
Профессиональный праздник отмечается ежегодно, 5 октября. Правоохранители планируют устроить здесь аллею, высадить рябины и ухаживать за всеми деревьями, сообщили в МБУ «Городское лесничество».
Фото: ТГ канал Мэрия Улан-Удэ
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