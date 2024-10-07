Общество 07.10.2024 в 15:48

В перинатальном центре Улан-Удэ отметили День беременных

На празднике собрались более 60 беременных женщин
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Текст: Татьяна Жамсуева
В перинатальном центре Улан-Удэ отметили День беременных

В Республиканском перинатальном центре устроили настоящий праздник для будущих мам. Были полезные мастер-классы, выступления.

7 октября в России отмечают День беременных. Уже по традиции этот прекрасный праздник широко отметили в Республиканском перинатальном центре. Для будущих мам устроили настоящий праздник, наполненный теплом, улыбками и полезной информацией.

С приветственным словом и поздравлением для будущих мам выступила заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия – министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Юрьевна Лудупова.

На празднике собрались более 60 беременных женщин. Для них была подготовлена насыщенная и интересная программа: полезные мастер-классы, творческие выступления, фотовыставки, чайная лавка, подарки и розыгрыш призов.

Фото: freepik.com

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