В перинатальном центре Улан-Удэ отметили День беременных

В Республиканском перинатальном центре устроили настоящий праздник для будущих мам. Были полезные мастер-классы, выступления.

7 октября в России отмечают День беременных. Уже по традиции этот прекрасный праздник широко отметили в Республиканском перинатальном центре. Для будущих мам устроили настоящий праздник, наполненный теплом, улыбками и полезной информацией.



С приветственным словом и поздравлением для будущих мам выступила заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия – министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Юрьевна Лудупова.



На празднике собрались более 60 беременных женщин. Для них была подготовлена насыщенная и интересная программа: полезные мастер-классы, творческие выступления, фотовыставки, чайная лавка, подарки и розыгрыш призов.



Фото: freepik.com