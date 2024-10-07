Общество 07.10.2024 в 16:11
Московским студентам рассказали о преимуществах жизни в Бурятии
Молодые специалисты узнали о востребованных профессиях, уровне зарплат и мерах поддержки
Текст: Андрей Константинов
Интерактивная выставочная экспозиция «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» прошла в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана. На экспозиции студентам представили преимущества жизни в дальневосточных регионах, в том числе в Бурятии. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, будущие молодые специалисты узнали о востребованных профессиях, уровне зарплат, вакансиях, социальных программах и мерах поддержки.
Впечатлениями о выставке поделился студент 3-го курса факультета «Информатика и системы управления» МГТУ Владислав Архинчеев.
- Здесь наглядно показано, почему стоит жить и отдыхать на Дальнем Востоке, представлен потенциал каждого региона, в том числе Бурятии, откуда я родом. Из главного, что сейчас важно для молодых специалистов, я узнал о льготной программе жилья – дальневосточной ипотеке всего под 2% и о карьерных перспективах. Из представленных предприятий впечатлил Центр ядерной медицины в Улан-Удэ, оборудованный для фармацевтических исследований и приема граждан. Посещая такие выставки, понимаешь, что даже в регионах Дальнего Востока есть перспективы и возможности, - поделился студент третьего курса.
Кроме социального и экономического потенциала, на выставке обучающимся представили туристические достопримечательности. В разделе Бурятии это - Байкал, пешая тропа на Меркитской крепости, Иволгинский дацан, минеральные курорты Курумканского и Тункинского районов. Также студентам рассказали о бурятских национальных видах спорта и блюдах: буузах и боовах, бухлеоре.
Выставку оценил первый проректор МГТУ Борис Падалкин:
«Благодаря этому уникальному мероприятию, которое проходит в московских вузах, студенты смогли погрузиться в атмосферу дальневосточных регионов, узнать о широких возможностях для развития и самореализации в ДФО, по-новому взглянуть на свою профессиональную траекторию. На Дальнем Востоке активно развивается промышленность, строятся новые предприятия, существующие оснащаются новым оборудованием. Это открывает большие возможности для молодых инженеров. Уверен, бауманцы смогут привнести в развитие дальневосточного макрорегиона полученные в стенах вуза инженерные знания и прикладные компетенции, отчасти восполнив дефицит квалифицированных кадров в стратегических для ДФО отраслях – машиностроении, нефтепереработки, лесной промышленности и других», - отметил он.
Напомним, цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» стартовал 30 сентября. Первым этапом стала интерактивная выставочная экспозиция, которая продлится до 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области.
Проект реализован при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».
С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте https://ddv.moscow/.
Фото: пресс-служба правительства РБ
Впечатлениями о выставке поделился студент 3-го курса факультета «Информатика и системы управления» МГТУ Владислав Архинчеев.
- Здесь наглядно показано, почему стоит жить и отдыхать на Дальнем Востоке, представлен потенциал каждого региона, в том числе Бурятии, откуда я родом. Из главного, что сейчас важно для молодых специалистов, я узнал о льготной программе жилья – дальневосточной ипотеке всего под 2% и о карьерных перспективах. Из представленных предприятий впечатлил Центр ядерной медицины в Улан-Удэ, оборудованный для фармацевтических исследований и приема граждан. Посещая такие выставки, понимаешь, что даже в регионах Дальнего Востока есть перспективы и возможности, - поделился студент третьего курса.
Кроме социального и экономического потенциала, на выставке обучающимся представили туристические достопримечательности. В разделе Бурятии это - Байкал, пешая тропа на Меркитской крепости, Иволгинский дацан, минеральные курорты Курумканского и Тункинского районов. Также студентам рассказали о бурятских национальных видах спорта и блюдах: буузах и боовах, бухлеоре.
Выставку оценил первый проректор МГТУ Борис Падалкин:
«Благодаря этому уникальному мероприятию, которое проходит в московских вузах, студенты смогли погрузиться в атмосферу дальневосточных регионов, узнать о широких возможностях для развития и самореализации в ДФО, по-новому взглянуть на свою профессиональную траекторию. На Дальнем Востоке активно развивается промышленность, строятся новые предприятия, существующие оснащаются новым оборудованием. Это открывает большие возможности для молодых инженеров. Уверен, бауманцы смогут привнести в развитие дальневосточного макрорегиона полученные в стенах вуза инженерные знания и прикладные компетенции, отчасти восполнив дефицит квалифицированных кадров в стратегических для ДФО отраслях – машиностроении, нефтепереработки, лесной промышленности и других», - отметил он.
Напомним, цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» стартовал 30 сентября. Первым этапом стала интерактивная выставочная экспозиция, которая продлится до 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области.
Проект реализован при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».
С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте https://ddv.moscow/.
Фото: пресс-служба правительства РБ