Для повышения поголовья, скот в Бурятии будут кормить коноплей и скорлупой

Ученые Бурятской сельхозакадемии разработали натуральную кормовую добавку для животных и птиц, которая повышает сохранность и продуктивность поголовья. В ее состав входят скорлупа и шелуха кедрового ореха, листья технической конопли, облепиховый жмых, сосновая хвоя, водоросли озера Байкал и цветки лекарственных ноготков. В апреле 2024 года ими получен патент на изобретение.

Кормовая добавка содержит в себе сырой протеин, клетчатку, минералы (железо, медь, цинк, кальций, фосфор, натрий, калий), а также витамины C, Д, B1, B2, B3 и аминокислоты.

- Использование добавки позволит повысить резистентность и выносливость организмов животных и птиц, улучшить их физиологическое состояние и, как следствие, повысить сохранность и продуктивность поголовья. Эксперимент с добавкой проводился на группе бычков. Ее применение позволило повысить живую массу бычков на 3,6%, что повышает их убойные показатели, - рассказала проректор по научно-исследовательской работе и международным связям Ольга Алтаева.

Некоторые сельхозпредприятия уже внедрили добавку в рацион своих животных. После использования было отмечено увеличение интенсивности яйценоскости у кур-несушек на 3%, увеличение выхода мяса и молочной продуктивности у коров на 18%, увеличение прироста живой массы у овец на 5%.

Фото: loon.site