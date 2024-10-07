Жители села в Бурятии пожаловались на темноту

В селе Саяны Окинского района Бурятии на улицах не горят фонари. На данный факт местные жители пожаловались в вайбер-чате «Ока-инфо.24/7».Как сообщил в ответ глава местного сельского поселения Дамба Тапхаров, причина темноты на улицах - неисправная проводка. Однако починить её у местных властей пока нет возможности.«Для этого нужна специальная техника — автовышка. В селе Саяны такой техники нет. В настоящее время ведутся переговоры, и в скором времени она будет, ориентировочно в ноябре. При этом полном обследовании линии и фонарей будет выявлена причина, далее будут приняты меры по ремонту и восстановления освещения».Фото: «Номер один»