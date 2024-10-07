В Улан-Удэ завершили ремонт трамвайных путей на Сахьяновой

В мэрии города сообщили о завершении капитального ремонта трамвайных путей по улице Сахьяновой.

- Мы заменили 166 метров рельсошпальных решеток, два стрелочных перевода, изготовили и установили шесть сборных крестовин из рельсов. Работы проводились в ночное время, без закрытия трамвайного движения. Помимо этого был уложен и асфальт, чтобы машинам можно было легко проезжать по рельсам, - рассказали в Управлении трамвая.

В мэрии добавили, что работы по ремонту трамвайных путей ведутся планово уже несколько лет.

- Понимаем, что трамваи в городе – стратегически правильно и на десятилетия вперед!

Фото: мэрия города



