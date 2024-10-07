Общество 07.10.2024 в 17:29
В Улан-Удэ завершили ремонт трамвайных путей на Сахьяновой
Работы проходили в ночное время
Текст: Елена Кокорина
В мэрии города сообщили о завершении капитального ремонта трамвайных путей по улице Сахьяновой.
- Мы заменили 166 метров рельсошпальных решеток, два стрелочных перевода, изготовили и установили шесть сборных крестовин из рельсов. Работы проводились в ночное время, без закрытия трамвайного движения. Помимо этого был уложен и асфальт, чтобы машинам можно было легко проезжать по рельсам, - рассказали в Управлении трамвая.
В мэрии добавили, что работы по ремонту трамвайных путей ведутся планово уже несколько лет.
- Понимаем, что трамваи в городе – стратегически правильно и на десятилетия вперед!
Фото: мэрия города