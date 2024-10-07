Общество 07.10.2024 в 17:29

В Улан-Удэ завершили ремонт трамвайных путей на Сахьяновой

Работы проходили в ночное время
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ завершили ремонт трамвайных путей на Сахьяновой

В мэрии города сообщили о завершении капитального ремонта трамвайных путей по улице Сахьяновой.

- Мы заменили 166 метров рельсошпальных решеток, два стрелочных перевода, изготовили и установили шесть сборных крестовин из рельсов. Работы проводились в ночное время, без закрытия трамвайного движения. Помимо этого был уложен и асфальт, чтобы машинам можно было легко проезжать по рельсам, - рассказали в Управлении трамвая.

В мэрии добавили, что работы по ремонту трамвайных путей ведутся планово уже несколько лет.

- Понимаем, что трамваи в городе – стратегически правильно и на десятилетия вперед!

Фото: мэрия города


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