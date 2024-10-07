Водителей Улан-Удэ ждут большие неприятности

В центре Улан-Удэ из-за обновления коммунальной инфраструктуры продолжают ограничивать движение. Как сообщили в мэрии, на этот раз будут полностью перекрыты полосы дороги на улице Смолина у дома №69. Транспорт там пустят вне проезжей части, по одной полосе в каждую из сторон.Перекрытие полос случится уже завтра, 8 октября. Работы на этом участке продлятся около месяца. Схемы движения общественного транспорта здесь не изменятся.«Будьте внимательны и по возможности выбирайте пути объезда этого участка дороги», - обратились к водителям в мэрии.