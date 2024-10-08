Жители Улан-Удэ не могут привыкнуть к запрещенному повороту

«На участке дороги вблизи домов №33 и №36 по ул. Революции 1905 года запрещён поворот налево. Разрешен только поворот направо, в сторону Железнодорожного вокзала, согласно приведенной схеме», - еще раз обратились к водителям городские власти.





Власти Улан-Удэ напоминают автомобилистам, что при выезде с ул. Цивилева на ул. Революции 1905 года разрешен только поворот направо. Эти изменения в движении ввели еще в начале июля для снижения аварийности на данном перекрестке. Однако некоторые автомобилисты до сих продолжают нарушать новые правила проезда. Их отлавливают сотрудники ГИБДД, которые дежурят на этом участке.Фото: мэрия Улан-Удэ