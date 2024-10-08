Общество 08.10.2024 в 09:35

Жители Улан-Удэ не могут привыкнуть к запрещенному повороту

Нарушителей ловят сотрудники ГИБДД
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Текст: Андрей Константинов
Жители Улан-Удэ не могут привыкнуть к запрещенному повороту
Власти Улан-Удэ напоминают автомобилистам, что при выезде с ул. Цивилева на ул. Революции 1905 года разрешен только поворот направо. Эти изменения в движении ввели еще в начале июля для снижения аварийности на данном перекрестке. Однако некоторые автомобилисты до сих продолжают нарушать новые правила проезда. Их отлавливают сотрудники ГИБДД, которые дежурят на этом участке.

«На участке дороги вблизи домов №33 и №36 по ул. Революции 1905 года запрещён поворот налево. Разрешен только поворот направо, в сторону Железнодорожного вокзала, согласно приведенной схеме», - еще раз обратились к водителям городские власти.


Фото: мэрия Улан-Удэ
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