Общество 09.10.2024 в 09:37

Суд Бурятии оставил прибайкальца без колес

Он дважды попался за рулём пьяным
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Текст: Елена Кокорина
Суд Бурятии оставил прибайкальца без колес

У жителя Прибайкальского района Бурятии конфисковали автомобиль «Ниссан Террано» в доход государства. Будучи сильно навеселе, вернуться из кафе он решил не на такси, а на своей машине и попался сотрудникам ДПС.

В судебном заседании установлено, что в декабре 2022 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав на 1,5 года.

- Однако в марте 2024 года после употребления спиртного вновь сел за руль своего автомобиля. Следуя из кафе, нарушитель был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы, - рассказали в прокуратуре республики. 
Прибайкальский районный суд назначил виновному наказание 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. 
- На основании решения суда автомобиль марки «Ниссан Террано», на котором совершено преступление, обращен в собственность государства, - добавили в прокуратуре. 
Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: loon.site

 

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