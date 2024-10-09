Суд Бурятии оставил прибайкальца без колес

У жителя Прибайкальского района Бурятии конфисковали автомобиль «Ниссан Террано» в доход государства. Будучи сильно навеселе, вернуться из кафе он решил не на такси, а на своей машине и попался сотрудникам ДПС.

В судебном заседании установлено, что в декабре 2022 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав на 1,5 года.

- Однако в марте 2024 года после употребления спиртного вновь сел за руль своего автомобиля. Следуя из кафе, нарушитель был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы, - рассказали в прокуратуре республики.

Прибайкальский районный суд назначил виновному наказание 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

- На основании решения суда автомобиль марки «Ниссан Террано», на котором совершено преступление, обращен в собственность государства, - добавили в прокуратуре.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: loon.site