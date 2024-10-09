Общество 09.10.2024 в 12:45

В Еравнинском районе почти готова новая поликлиника

Она расположена в селе Сосново-Озерское
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Еравнинском районе почти готова новая поликлиника

В селе Сосново-Озерское Еравнинского района практически завершено строительство новой поликлиники. Готовность объекта составляет 98%. В одноэтажном здании разместят детское и взрослое отделения, сообщили в управлении капитального строительства РБ.

Недавно заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников вместе с управлением капитального строительства посетили строящуюся поликлинику.

Несмотря на то, что объект находится на высокой стадии готовности, подрядной организации было рекомендовано ускорить процесс, чтобы закончить строительство к середине октября.

- 17 октября планируется провести итоговую проверку объекта, а во второй половине октября ввести его в эксплуатацию, - сообщил начальник управления Анатолий Урбанов.

Сейчас на объекте завершаются внутренние отделочные работы, монтаж инженерных систем и благоустройство территории.


Новое здание поликлиники будет рассчитано на 150 посещений в сутки. Ожидается, что медицинское учреждение примет первых пациентов уже в этом году.

Строительство поликлиники началось в мае 2023 года.

 

Фото и скриншот видео: управление капитального строительства РБ

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