В мэрии Улан-Удэ рассказали о кадровых перестановках

Накануне в мэрии Улан-Удэ прошли кадровые перестановки. Должность начальника Управления административного контроля Комитета городского хозяйства с конца сентября заняла Алена Азаревич, но представили ее на планерном совещании мэра города только сегодня, 9 октября.

- Ранее Алена Азаревич работала заместителем директора по сбыту МУП «Водоканал». До 2022 года была руководителем Управления муниципальной жилищной инспекции, где трудилась с момента ее основания – с 2013 года, - рассказали в мэрии города.

В мэрии также отметили, что до Азаревич место начальника Управления административного контроля КГХ занимала Светлана Григорьева. В данное время она является директором МБУ «Городское лесничество».

Фото: мэрия города