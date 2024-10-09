Общество 09.10.2024 в 13:44
В мэрии Улан-Удэ рассказали о кадровых перестановках
Они коснулись Управления административного контроля
Текст: Елена Кокорина
Накануне в мэрии Улан-Удэ прошли кадровые перестановки. Должность начальника Управления административного контроля Комитета городского хозяйства с конца сентября заняла Алена Азаревич, но представили ее на планерном совещании мэра города только сегодня, 9 октября.
- Ранее Алена Азаревич работала заместителем директора по сбыту МУП «Водоканал». До 2022 года была руководителем Управления муниципальной жилищной инспекции, где трудилась с момента ее основания – с 2013 года, - рассказали в мэрии города.
В мэрии также отметили, что до Азаревич место начальника Управления административного контроля КГХ занимала Светлана Григорьева. В данное время она является директором МБУ «Городское лесничество».
Фото: мэрия города
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