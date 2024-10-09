Общество 09.10.2024 в 14:02

В Бурятии сельчанин обокрал свинокомплекс

Он вывез оттуда 5 тонн металла
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии сельчанин обокрал свинокомплекс

В Бурятии к уголовной ответственности будет привлечен 42-летний житель села Мостовка. С территории бывшего свинокомплекса он вывез около пяти тонн металлоконструкций, чтобы впоследствии сдать его в пункт приема металла.

Полицейскими установлено, что в январе и апреле текущего года мужчина совершил кражи металлических изделий, которыми ранее были оборудованы загоны для свиней.

- В течение нескольких дней он на мотоблоке с прицепом вывез с территории нефункционирующего предприятия части металлического ограждения, которые складировал дома на заднем дворе.
Похищенные изделия сельчанин планировал сдать в пункт приема металла в Улан-Удэ и уже заказал машину, куда, распилив, погрузил решетки — а это около пяти тонн. Однако довести дело до конца не удалось: злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска и во всём признался, - рассказали в МВД республики.

Ущерб от противоправной деятельности оценили на сумму 150 тысяч рублей.
- Несколько лет назад он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Работает на овощеводческом предприятии, - добавили в полиции.

Фото: loon.site


Теги
кража

Все новости

Жителя Бурятии оштрафовали за утопленное ружье
09.10.2024 в 14:56
Мошенники в России начали обманывать людей от лица служб доставки
09.10.2024 в 14:44
Школьница из Новосибирска воткнула ручку в лоб однокласснику
09.10.2024 в 14:26
Жителям Бурятии рассказали, как заготовить дрова
09.10.2024 в 14:09
Меры социальной поддержки семей с детьми в Республике Бурятия
09.10.2024 в 14:08
В Бурятии сельчанин обокрал свинокомплекс
09.10.2024 в 14:02
Землетрясение произошло в Бурятии на Байкале
09.10.2024 в 13:49
В мэрии Улан-Удэ рассказали о кадровых перестановках
09.10.2024 в 13:44
В Бурятии упавшая сосна изуродовала два автомобиля
09.10.2024 в 13:34
В Улан-Удэ потерялся пожилой сельчанин
09.10.2024 в 13:14
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 октября

Читайте также
Мошенники в России начали обманывать людей от лица служб доставки
Они пишут пользователем мессенджеров с поддельных профилей популярных сервисов доставки
09.10.2024 в 14:44
Школьница из Новосибирска воткнула ручку в лоб однокласснику
Мама девочки уверяет, что её ребенка травили после отказа сдать деньги на подарки
09.10.2024 в 14:26
Жителям Бурятии рассказали, как заготовить дрова
Для граждан норма заготовки древесины - 20 кубометров
09.10.2024 в 14:09
Меры социальной поддержки семей с детьми в Республике Бурятия
Приоритетное направление работы Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия – поддержка семей с детьми
09.10.2024 в 14:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru