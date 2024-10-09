В Бурятии сельчанин обокрал свинокомплекс

В Бурятии к уголовной ответственности будет привлечен 42-летний житель села Мостовка. С территории бывшего свинокомплекса он вывез около пяти тонн металлоконструкций, чтобы впоследствии сдать его в пункт приема металла.

Полицейскими установлено, что в январе и апреле текущего года мужчина совершил кражи металлических изделий, которыми ранее были оборудованы загоны для свиней.

- В течение нескольких дней он на мотоблоке с прицепом вывез с территории нефункционирующего предприятия части металлического ограждения, которые складировал дома на заднем дворе.

Похищенные изделия сельчанин планировал сдать в пункт приема металла в Улан-Удэ и уже заказал машину, куда, распилив, погрузил решетки — а это около пяти тонн. Однако довести дело до конца не удалось: злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска и во всём признался, - рассказали в МВД республики.

Ущерб от противоправной деятельности оценили на сумму 150 тысяч рублей.

- Несколько лет назад он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Работает на овощеводческом предприятии, - добавили в полиции.

Фото: loon.site





