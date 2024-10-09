Жителям Бурятии рассказали, как заготовить дрова.

Для заключения договора купли-продажи лесных насаждений в целях отопления, местным жителям необходимо обратиться в ближайшее лесничество.

Далее лесхозом будет произведен отвод лесосеки для рубки, на которую дается разрешение в соответствии с законодательством.

- Заготавливать дрова можно не везде, имеются ограничения на особо охраняемых природных территориях, орехово-промысловых зонах, особо защитных участках лесов. Законом Республики Бурятия определён норматив заготовки дровяной древесины: для граждан он составляет 20 кубометров, в районах Крайнего Севера – 40 кубометров, - сообщили в РАЛХе.

При заготовке дров жителям нужно соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности.

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