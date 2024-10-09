Общество 09.10.2024 в 14:26

Школьница из Новосибирска воткнула ручку в лоб однокласснику

Мама девочки уверяет, что её ребенка травили после отказа сдать деньги на подарки
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Текст: КП-Новосибирск
Школьница из Новосибирска воткнула ручку в лоб однокласснику
ЧП произошло в одной из школ города Мирный: новенькая ученица, которая переехала из Новосибирска, на уроке воткнула ручку в лоб однокласснику. Мама девочки уверяет: ребенка травили одноклассники после того, как семья не сдала 3 тысячи на подарки. И Даша (имя изменено) решила ответить обидчику. Подробности конфликта – в материале КП-Новосибирск.

- Мы с дочкой приехали в Якутск в начале шестого класса. Она была новенькой, но с удовольствием ходила на уроки, подружилась с классом, - рассказала Римма (имя изменено), мама девочки. – Всё изменилось после того, как я отказалась сдавать три тысячи рублей на подарки учителю и ребенку на праздники: эти деньги требовал родительский комитет. Но я была против, мне совершенно не понравилось то, что родительский комитет решил брать детям. Новогодний подарок дочке я купила в итоге сама.

Был и еще один конфликт, когда родителей обязали купить детям рабочие тетради.

- Я сначала подошла к классному руководителю, попыталась выяснить, почему тетради не предоставляются детям. В ответ услышала: «Все покупают – и вы покупайте». После этого обратилась в местную администрацию, и моей дочке стали выдавать распечатки с заданиями.

Но отношения в школе испортились. И не только с педагогами.

- Началось всё это с подачи учителей. Их перестало устраивать, как говорит моя дочь: «Отвечает слишком тихо». Моя Даша, у которой раньше никаких проблем с учебой не было, скатилась на двойки-тройки, - говорит Римма. – Стали над ней издеваться и дети: мол, денег у семьи нет, одевается плохо. Хотя я дочке покупала стильные хорошие вещи, и выглядела она точно не хуже других. А мальчик, который сидел с ней за одной партой, стал говорить Даше, что она дурочка, раз не может ответить учителю.

История, чудом не обернувшаяся бедой, вскоре произошла на уроке математики:

- Тот самый одноклассник, который сидел с дочкой за одной партой, стал раскачивать ее стул. Дочка несколько раз попросила его прекратить – он никак не отреагировал. Что в тот момент делала учительница? Отчитывала опоздавших и никак не вмешалась, - описывает случившееся Римма. – Дочка не выдержала, ударила ручкой по лбу этому мальчику. Не рассчитала силу удара, стержнем повредила сосуд на лбу у этого мальчика. Мне сразу позвонили, сказали: «Приезжайте срочно в школу». Я приехала: моя дочка сидела в кабинете директора, чуть не плакала. Я спросила, вызвали ли скорую для того мальчика. Но ему обработали лоб и всё: к счастью, всё обошлось без серьезных травм.

После этого девочку перевели на домашнее обучение, а маме пришлось объясняться с ПДН. Сейчас семья вернулись в Новосибирск. Женщина говорит, что сейчас у её дочери нет проблем ни с учебой, ни с одноклассниками.

Фото: предоставлено мамой девочки
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