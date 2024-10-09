Общество 09.10.2024 в 14:44

Мошенники в России начали обманывать людей от лица служб доставки

Они пишут пользователем мессенджеров с поддельных профилей популярных сервисов доставки
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мошенники в России начали обманывать людей от лица служб доставки

Мошенники в России начали обманывать людей от лица служб доставки. Они пишут пользователям мессенджеров с поддельных профилей популярных сервисов доставки, сообщает ТАСС. Новую схему обмана выявило Роскачество.

- Чаще всего злоумышленники копируют официальные профили СДЭК, "Сбермаркета", "Яндекс доставки" или Delivery Club в мессенджере WhatsApp, где отправляют сообщение о том, что заказ готов к доставке, - рассказали в Роскачестве.

Чтобы узнать подробности о доставке или отследить заказ, предлагается перейти по фишинговой ссылке, которая перенаправляет на поддельный сайт, мимикрирующий под официальный сервис. На этом сайте мошенники просят ввести личные данные: номер карты, имя пользователя и пароль от онлайн-банка.

-Очередной вид мошенничества, направленный, скорее, на старшее поколение. Здесь главная цель киберпреступников - получить доступ к банковской карте пользователя. Поэтому мы в очередной раз предупреждаем о том, что нельзя переходить ни по каким подозрительным ссылкам, тем более если вы не ожидаете никакой доставки, - отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. 

Для справки:

Роскачество – это национальная система качества, созданная по распоряжению Правительства РФ в 2015 году.

Это автономная некоммерческая организация, которая решает разные задачи в области качества, такие как проведение исследований товаров и услуг, стандартизация, сертификация, а также информирование и защита прав потребителей. Основная задача Роскачества – повышение качества жизни граждан.

 

Фото: ru.freepik.com

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