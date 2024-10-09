«Звезды» соцсетей Улан-Удэ попали на штрафы за фокусы на дороге

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителей, которые недавно засветились в соцсетях Улан-Удэ нарушая правила дорожного движения. Кратковременная популярность немного ударила им по карману, так как за «выкрутасы» на дороге пришлось заплатить штраф.

Нарушения ПДД были выявлены полицией в ходе регулярного мониторинга соцсетей и благодаря обращениям бдительных граждан.

- В конце августа в нескольких пабликах появилось видео о том, как группа граждан передвигается по городу на автомашинах, лобовые стекла которых заклеены надписями с нецензурными словами. В ходе административного производства были изучены камеры видеонаблюдения и выяснены точные дата и время поездки компании нарушителей. Личности водителей установили. Молодые люди 18 и 20 лет не стали отрицать, что они нарушили ПДД и дали признательные показания и оба выплатили штрафы по 500 рублей, - рассказали в МВД республики.

Информацию о другом нарушении очевидцы прислали в полицию в формате видеосообщения. Молодые люди высунулись из окон авто и сидели на дверях иномарки.

- Информацию сразу передали инспекторам ДПС и через некоторое время автомобиль нарушителя задержали. За рулем иномарки находилась 18-летняя девушка, которая месяц назад получила водительское удостоверение. Она объяснила, что ехавшие с ней одногруппники решили таким образом развлечься. Девушку оштрафовали на 1000 рублей, - добавили в полиции города.

Привлекли и 25-летнего водителя автомобиля «Тойота Чайзер», который в конце сентября совершал опасные маневры на перекрестке по проспекту Строителей. Видео тоже появилось в соцсетях г. Улан-Удэ.

Фото: loon.site