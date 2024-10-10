В Бурятии рост зарплат обернулся массовыми переработками

Сегодня очень много говорится о росте зарплат на рынке труда Бурятии. Однако за это многим работникам приходится расплачиваться увеличением трудовой нагрузки, что показал опрос рекрутинговой компании Antal. В среднем по всем опрошенным за два последних года нагрузка выросла почти у половины работников (48%).Так, 68% опрошенных ответили, что их компания не оплачивает переработки. Лишь 39% работников ответили, что трудятся восемь часов в день или меньше. Остальные – более восьми часов, из которых 8% - 11-12 часов и 7% - даже свыше 12 часов.В среднем по всем опрошенным за два последних года нагрузка выросла почти у половины работников (48%).Также 68% опрошенных ответили, что их компания не оплачивает переработки.Как и в 2023 году, основной причиной, почему соискатели выбрали предложение от текущего работодателя, стала «более высокая заработная плата» (49%), а также «более широкий круг ответственности и новые задачи» (43%). В топ-3 ответов вошли и «лучшие возможности карьерного роста» (32%), «хороший коллектив/руководитель» (30%), а также «стабильность компании» (30%). Для соискателей моложе 24 лет на втором месте после «более высокой зарплаты» оказался «лучший баланс работы и личной жизни».Чаще всего соискатели уходили из организации из-за того, что получали более интересное предложение от другой компании, а также из-за «отсутствия перспектив и роста внутри», «неудовлетворяющего уровня зарплаты», «неинтересных задач» и «отсутствия баланса работы и личной жизни». В целях сохранения сотрудника в штате компании в течение 2024 года прибегали к встречным предложениям (контрофферам) чаще, чем годом ранее. В 68% случаях предложение содержало в себе повышение оклада/бонусной части, в 34% – повышение в должности.Немало в вопросе текучки зависит и от личности руководителя, который, с одной стороны, должен обеспечивать функционал предприятия. А с другой - не гнать лошадей, мучая людей сверхпереработками.- До недавнего времени у нас работал директор, который начинал, что называется, «с земли». Потом предприятие ушло москвичам, и они отправили к нам какого-то дурака («эффективного манагера»), который начал выжимать с предприятия по максимуму, увольнять людей за малейшую провинность и требовал работать по-стахановски при той же зарплате. К этому народ не привык. Тем самым он создал невыносимую обстановку, и в итоге мастера написали заявления об увольнении и процесс работы был просто парализован, - рассказывает один из кадровиков. - Естественно, что спустя некоторое время этого деятеля убрали и вернули старого директора. Но часть кадров мы потеряли и их уже не вернуть.Также сверхвысокая текучка наблюдается на крупных предприятиях энергетики и машиностроения, где зарплаты активно росли с весны 2022 года в связи с ростом госзаказов. На фоне роста зарплат и дефицита кадров люди стали работать «за себя и за того парня».Работать долгое время напряженно не просто не очень хорошо, но и вредно для здоровья. Если от работы кони дохнут, то что говорить о людях: трудовые подвиги сокращают и так не слишком долгую человеческую жизнь. Американские ученые недавно установили прямую связь между стрессом на работе и смертью работников.Слишком высокие требования на работе, переработки и отсутствие свободы действий или права самостоятельного контроля процесса ухудшают психическое здоровье человека и приводят к росту сердечно-сосудистых и иных болезней человека. Как утверждают ученые, такой стресс для работника — прямая дорога к смерти.Неслучайно во многих ситуациях работодатели Улан-Удэ обескураженно заявляют: повышение уровня зарплат не всегда решает вопрос положительно. Например, одна из крупных розничных сетей Улан-Удэ, которой хронически не хватает продавцов, кладовщиков и водителей, в 2024 году резко подняла уровень зарплат. Однако проблема абсолютно не решилась.- Вместе с повышением оплаты нам добавили часов, теперь мы пашем практически без выходных и допоздна, и никого это не устраивает, - рассказывает работник предприятия, которая уволилась из компании, найдя более легкую работу, «на 20 тысяч меньше, но при этом не таская тяжелые коробки и не надрывая спину».Таким образом, работодатели Бурятии, с одной стороны, как бы «повышают» зарплаты (хотя речь идет больше о теряющих покупательную способность деньгах), а с другой - большее вознаграждение платят за фактически больший объем работы. Никакого повышения, по сути, нет, просто обесцененных денег стало больше. Часто при повышении зарплат вопрос переработок не оговаривается работодателем и не доводится до сведения работника. Фактически это обман и манипуляция.Добавим, что не все готовы играть в игры с работодателем на таких условиях.Некоторым розничным сетям в Улан-Удэ недавно пришлось сократить число своих торговых точек из-за ужасающей текучки кадров. Даже после повышения зарплат.В госсекторе тоже работа не медом намазана. Рабочих используют по максимуму в своих целях. Например, одна из причин текучки кадров на предприятиях ВПК Бурятии - сверхурочная работа.Правительство РФ приняло постановление, разрешающее привлекать работников организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также предприятий, работающих с гособоронзаказом (ГОЗ), к сверхурочной работе.Изменять график остальных работников оборонной сферы можно без согласия, лишь предупредив человека за три дня. До этого стандартная процедура предполагала направление соответствующего уведомления работодателем за месяц. При этом еженедельно работник должен отдыхать «не менее 24 часов непрерывно», отмечается в документе. Привлекать к исполнению обязанностей сотрудников можно будет и в выходные, и в праздничные дни с аналогичной доплатой.«При этом число дней еженедельного отдыха в текущем месяце должно быть не менее числа полных недель этого месяца», – говорится в постановлении. Как отмечает «Коммерсант», «такая формулировка означает, что в некоторые месяцы работники смогут отдыхать только три дня. Сотрудника можно будет отозвать из отпуска, также предупредив об этом за три дня».О глобальной проблеме с работой пунктов выдачи «Вайлдберриз» из-за ухода сотрудников написал недавно Forbes. Точки закрываются по всей России. Некоторые маркетплейсы совсем перестают работать, некоторые открываются всего на пару часов в день.Аналитики называют ретейл самой пострадавшей от дефицита кадров отраслью. Сокращение числа сотрудников здесь идет с весны прошлого года. Чаще всего занятых в этой области переманивают в логистику и промышленность.Впрочем, деньги все же решают проблему дефицита кадров.- У нас в Бурятии нет проблемы кадров от слова вообще, - говорит директор сети цветочных магазинов Светлана. - Есть проблема уровня оплаты труда, но как только она приближается к идеалу для большинства работников, то решается на раз-два.Как рассказывает директор, она платит своим работникам 50 тыс. рублей. И не в месяц, как в торговле, а в неделю. И к ней записываются за год вперед. Правда речь идет о сезонной торговле накануне 8 Марта. И пока ни один цветочный магазин не сможет платить 200 тысяч продавцу.В то же время, как полагают аналитики, рост зарплат в Бурятии в 2024 - 2025 гг. продолжится. Этому будет способствовать накачка экономики деньгами в связи с включенным на полную катушку печатным станком.Фото: freepik.com