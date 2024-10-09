На ТЭЦ-2 в Улан-Удэ везут новое оборудование из Екатеринбурга

Новые бойлеры для ТЭЦ-2 выехали с завода «Энерготех-Эжектор» в Екатеринбурге. Современное оборудование установят вместо старых агрегатов.

– В столицу Бурятии две новые трубные системы общей массой 7,85 т прибудут на следующей неделе. Новое оборудование повысит производительность работы Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и позволит подключать новых потребителей к теплу, – сказал первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев.

Эти устройства нужны для подогрева и поддержания температуры сетевой воды паром на ТЭЦ.

Преимущества нового оборудования в медно-никелевом сплаве, обладающем высокой теплопроводностью и влияющим на регуляцию температуры сетевой воды.

Ранее на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 поступили три секции кубов воздухоподогревателей от Барнаульского завода энергетического оборудования им. Воеводина. Они сократят пережоги топлива, снизят износ и загрузку механизмов, повысят экономичность работы котлов и надежность теплоснабжения потребителей.

Работы по установке оборудования будут проведены до конца 2024 года.

Фото: администрация Улан-Удэ