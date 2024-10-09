До конца октября автомобилистам в Улан-Удэ создадут очередные трудности

Завтра ночью, 10 октября на улице Ключевской в Улан-Удэ начнется ремонт трех переездов через трамвайные пути – у ДОСААФ, у корпуса № 10 ВСГУТУ и у пересечения с улицей Дарханская. Работы будут проводиться только в ночное время – с 23 часов до 6 утра, но днем все равно ограничат движение по полосам.

В Комитете по строительству Администрации Улан-Удэ уточнили график ремонта переездов: с 10 по 12 октября он пройдет в районе ДОСААФ, с 14 по 16 октября – у корпуса № 10 ВСГУТУ и с 16 октября до конца месяца – у пересечения улиц Ключевская и Дарханская.

- Переезды будут закрыты только ночью, а днем здесь будет действовать ограничение движения по полосам. Схемы маршрутов общественного транспорта останутся без изменений. Автомобилистов просим быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда указанных переездов, - прокомментировал начальник Управления дорожного строительства Комитета Евгений Соболев.

Фото: мэрия города