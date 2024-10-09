Общество 09.10.2024 в 17:17

Светофор на улице Трубачеева в Улан-Удэ появится в ноябре

Он снизит аварийность на перекрестке с переулком Карьерный
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Текст: Андрей Константинов
Светофор на улице Трубачеева в Улан-Удэ появится в ноябре
К ноябрю на пересечении улицы Трубачеева с переулком Карьерный поставят новый светофор. Как сообщили в мэрии города, это позволит упорядочить и обезопасить движение транспорта. Монтаж светофорного объекта начнется сразу после прибытия необходимого оборудования.

Установка светофора завершит комплексный ремонт дороги по переулку Карьерный. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» здесь обустроили полноценную магистраль протяженностью 360 метров с тротуарами.


- Это грунтовая дорога была очень популярна у наших горожан, поскольку по ней можно объехать заторы на ул. Трубачеева и ул. Терешковой. Поэтому мы решили привести ее в порядок. Несколько лет мы вели переговоры с жителями, чтобы выкупить их дома и расширить этот участок. Обновленная дорога полноценно соединит две большие улицы Октябрьского района - Солнечную и Трубачеева, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


В рамках ремонта дорожники сначала обустроили полноценную ливневую канализацию, затем выполнили трудоемкие работы по переносу инженерных сетей, сделали удобные тротуары и, наконец, заасфальтировали дорожное полотно и нанесли разметку.

- Также по просьбе местных жителей подрядчик дополнительно обустроил тротуары у многоквартирного дома, который примыкает к ремонтируемой дороге. А сейчас еще и выравнивает грунтовое полотно у проезжей части. Надеюсь, наши горожане оценят обновленную дорогу, - сказал начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Евгений Соболев.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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