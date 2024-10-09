Общество 09.10.2024 в 17:17
Светофор на улице Трубачеева в Улан-Удэ появится в ноябре
Он снизит аварийность на перекрестке с переулком Карьерный
Текст: Андрей Константинов
К ноябрю на пересечении улицы Трубачеева с переулком Карьерный поставят новый светофор. Как сообщили в мэрии города, это позволит упорядочить и обезопасить движение транспорта. Монтаж светофорного объекта начнется сразу после прибытия необходимого оборудования.
В рамках ремонта дорожники сначала обустроили полноценную ливневую канализацию, затем выполнили трудоемкие работы по переносу инженерных сетей, сделали удобные тротуары и, наконец, заасфальтировали дорожное полотно и нанесли разметку.
- Также по просьбе местных жителей подрядчик дополнительно обустроил тротуары у многоквартирного дома, который примыкает к ремонтируемой дороге. А сейчас еще и выравнивает грунтовое полотно у проезжей части. Надеюсь, наши горожане оценят обновленную дорогу, - сказал начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Евгений Соболев.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Установка светофора завершит комплексный ремонт дороги по переулку Карьерный. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» здесь обустроили полноценную магистраль протяженностью 360 метров с тротуарами.
- Это грунтовая дорога была очень популярна у наших горожан, поскольку по ней можно объехать заторы на ул. Трубачеева и ул. Терешковой. Поэтому мы решили привести ее в порядок. Несколько лет мы вели переговоры с жителями, чтобы выкупить их дома и расширить этот участок. Обновленная дорога полноценно соединит две большие улицы Октябрьского района - Солнечную и Трубачеева, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
В рамках ремонта дорожники сначала обустроили полноценную ливневую канализацию, затем выполнили трудоемкие работы по переносу инженерных сетей, сделали удобные тротуары и, наконец, заасфальтировали дорожное полотно и нанесли разметку.
- Также по просьбе местных жителей подрядчик дополнительно обустроил тротуары у многоквартирного дома, который примыкает к ремонтируемой дороге. А сейчас еще и выравнивает грунтовое полотно у проезжей части. Надеюсь, наши горожане оценят обновленную дорогу, - сказал начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Евгений Соболев.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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