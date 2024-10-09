Общество 09.10.2024 в 17:23

Предпринимателей Бурятии зовут на конкурс по туризму

Они могут получить поддержку на туристскую инфраструктуру и событийные мероприятия
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Текст: Служба информации "Номер один"
Предпринимателей Бурятии зовут на конкурс по туризму

Предпринимателям Бурятии предлагают принять участие в конкурсе по туризму.

- 11 октября начинается приём заявок на получение субсидий на развитие туристской инфраструктуры и проведение событийных мероприятий в республике Бурятия, - сообщили в министерстве туризма Бурятии.

Заявки принимаются с 00:00 11 октября до 00:00 15 ноября 2024 года на портале предоставления мер финансовой и государственной поддержки (https://promote.budget.gov.ru/).

Конкурсные отборы доступны по ссылкам:

- Развитие туристской инфраструктуры.

- Поддержка и продвижение событийных мероприятий.

Конкурсный отбор проводится в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

 

Фото: Номер один

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