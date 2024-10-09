Общество 09.10.2024 в 17:23
Предпринимателей Бурятии зовут на конкурс по туризму
Они могут получить поддержку на туристскую инфраструктуру и событийные мероприятия
Предпринимателям Бурятии предлагают принять участие в конкурсе по туризму.
- 11 октября начинается приём заявок на получение субсидий на развитие туристской инфраструктуры и проведение событийных мероприятий в республике Бурятия, - сообщили в министерстве туризма Бурятии.
Заявки принимаются с 00:00 11 октября до 00:00 15 ноября 2024 года на портале предоставления мер финансовой и государственной поддержки (https://promote.budget.gov.ru/).
Конкурсные отборы доступны по ссылкам:
- Развитие туристской инфраструктуры.
- Поддержка и продвижение событийных мероприятий.
Конкурсный отбор проводится в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Фото: Номер один