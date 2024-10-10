Общество 10.10.2024 в 09:38

В Улан-Удэ ограничат движение через переезд «Почтовый»

Там будут проводиться ремонтные работы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд «Почтовый»

В Улан-Удэ ограничат движение через переезд «Почтовый» в ночь с 10 на 11 октября.

- На железнодорожном переезде «Почтовый» в г. Улан-Удэ (5652 км ВСЖД) в ночь с 10 на 11 октября 2024 года будут проводиться ремонтные работы. Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 22:00 до 7:00. Время указано местное, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Объезд автомобилей в указанные часы будет осуществляться через железнодорожный переезд, расположенный в мкр. Южный (5652 км ВСЖД).

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

 

Фото: Номер один

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