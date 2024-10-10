Общество 10.10.2024 в 09:57

В Улан-Удэ стартовал Месячник по изучению бурятского языка

В библиотеках города пройдут языковые игры и конкурсы
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В Улан-Удэ стартовал Месячник по изучению бурятского языка

В Улан-Удэ стартовал Месячник по изучению бурятского языка (возрастное ограничение 0+). В библиотеках города пройдут разнообразные языковые игры и конкурсы, где можно принять самое активное участие и подтянуть бурятский язык.

Список самых интересных мероприятий:

11 октября, 14:00, ЦГБ им.И.К.Калашникова - «Эрхим диктант - 2024» по произведению Д.Н. Сультимова, лауреата премии Калашникова - 2016 (0+);

Заявки на участие принимаются по телефону: 21-11-89 и на электронную почту: cbs.ibo@yandex.ru (тема письма: «Эрхим диктант-2024»). В заявке необходимо указать: год рождения, место работы/учебы и контактный номер телефона.

17 октября, библиотека - филиал № 21 - единый день приветствия на бурятском языке «Мэндээ!» (0+);

- 16:00, библиотека - филиал № 2 - конкурс чтецов на бурятском языке «Минии буряад хэлэн» (Мой бурятский язык).

18 октября, 13:00, библиотека - филиал № 3 - урок-игра «Буряад хэлэн» (Бурятский язык) (0+);

23 - 31 октября, библиотека - филиал № 15 - выставка новинок краеведческой литературы по бурятскому языку, литературе и культуре (0+);

23 октября, 10:00, библиотека - филиал № 15 - громкое чтение «Уран уншалга» (0+);

- 11:00, библиотека - филиал № 6 - литературная гостиная «Детям о родной земле»;

- 11:00, библиотека - филиал № 12 - конкурс чтецов «Минии буряад хэлэн» («Мой бурятский язык»).

25 октября, 15:00, библиотека - филиал № 24 - I городской конкурс чтецов «Буряад орон» (Родная Бурятия) (0+);

28 октября, 14:00, ЦГБ им. И.К. Калашникова - городской чемпионат по настольной бурятской игре «Бэлэн Хэлэн» (0+);

 

Возрастное ограничение 0+


Фото: администрация Улан-Удэ

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