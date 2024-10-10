Общество 10.10.2024 в 10:22

В Бурятии предприятие задолжало рабочим почти 9 млн рублей

Деньги выплатили после вмешательства прокуратуры
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии предприятие задолжало рабочим почти 9 млн рублей
В Бурятии работники АО «Закаменск» пожаловались в прокуратуру на невыплату зарплаты. Как сообщили в надзорном ведомстве, 99 сотрудников компании вовремя не получили заработную плату за август 2024 года на общую сумму 8,7 млн рублей.

«Для восстановления прав граждан генеральному директору АО «Закаменск» внесено представление об устранении нарушений закона. После этого задолженность по зарплате была полностью погашена», - сообщили в прокуратуре.

Фото: «Номер один»
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долги по зарплате

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