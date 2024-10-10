В Бурятии ограничивают движение на Пыхте

В Бурятии из-за продолжающегося снегопада на перевале Пыхта сложилась тяжелая дорожная ситуация. Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», сейчас там работают две комбинированные дорожные машины. Также принято решение закрыть движение через перевал для грузовиков, автобусов и легковушек на летней резине.Водителей просят воздержаться от поездок в данном направлении.Фото: freepik.com