Общество 10.10.2024 в 11:00

В Бурятии ограничивают движение на Пыхте

Там продолжается снегопад
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ограничивают движение на Пыхте
В Бурятии из-за продолжающегося снегопада на перевале Пыхта сложилась тяжелая дорожная ситуация. Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», сейчас там работают две комбинированные дорожные машины. Также принято решение закрыть движение через перевал для грузовиков, автобусов и легковушек на летней резине.

Водителей просят воздержаться от поездок в данном направлении.

Фото: freepik.com
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