Общество 10.10.2024 в 11:00
В Бурятии ограничивают движение на Пыхте
Там продолжается снегопад
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии из-за продолжающегося снегопада на перевале Пыхта сложилась тяжелая дорожная ситуация. Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», сейчас там работают две комбинированные дорожные машины. Также принято решение закрыть движение через перевал для грузовиков, автобусов и легковушек на летней резине.
Водителей просят воздержаться от поездок в данном направлении.
Фото: freepik.com
Водителей просят воздержаться от поездок в данном направлении.
Фото: freepik.com