В Бурятии отметят День Отца

В России День отца празднуется в третье воскресенье октября, в этом году праздник отмечается 20 октября. Этот сравнительно молодой праздник появился в 2021 году после указа Президента В.В. Путина в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Папа - опора и основа крепкой семьи. Папа является примером, учителем, наставником и защитником.

- День отца - прекрасный повод поблагодарить всех мужчин, которые берегут свои семьи, воспитывают детей, сохраняют и преумножают традиционные семейные ценности. В республике Бурятия чествование достойных отцов пройдет 16 октября (0+). В рамках торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня отца 40 отцов – участников СВО, ветеранов боевых действий будут отмечены Благодарственным письмом Главы республики Бурятия и ценными подарками, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

- Отцы, которые участвуют в специальной военной операции, настоящие патриоты и герои нашей страны. Они не только растят своих детей, но и выполняют боевые задачи, защищая интересы Родины. Именно папы являются примером мужества и благородства, - отметила министр.

Возрастное ограничение 0+





Фото: loon.site