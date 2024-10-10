Общество 10.10.2024 в 11:29

На улице Ключевской в Улан-Удэ высадили 200 акаций

Теперь там красивая живая изгородь
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Текст: Служба информации "Номер один"
На улице Ключевской в Улан-Удэ высадили 200 акаций

Живую изгородь на ул. Ключевской рядом с остановкой «Товары Бурятии» восстановили сотрудники МБУ «Городское лесничество», высадив здесь 200 акаций.


– Это не просто посадка зеленых насаждений, но и комплексное благоустройство, где необходимо, будем менять плитку, обновлять рекламные конструкции, освещение, тротуары и т.д., – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в начале старта осенних посадок.

Дорогу по ул. Ключевской отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», включая примыкающий к ней тротуар. Зеленые насаждения высадили между тротуаром и дорогой на протяжении всей улицы до скульптуры «Беркут».

– Рябины украсили придорожную зону. Также на разных участках мы будем вносить плодородный грунт, а весной будем сеять газон. На протяжении всей улицы обустроим автоматический водополив, – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Светлана Григорьева.

Всего на Ключевской этой осенью высадили 1000 крупномерных саженцев рябины, тополя, абрикоса, ясеня, ели, черемухи. Все посадки прошли по разработанному специалистами лесничества дендроплану. Его составляют при планировании ландшафтного дизайна или озеленении конкретного земельного участка.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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