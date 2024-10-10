Владимир Якушев предложил сохранить поддержку малых форм хозяйствования и сектора АПК

Первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря генсовета «Единой России» предложил сохранить поддержку малых форм хозяйствования и сектора АПК в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью.«С 2012 года действует субсидия на погектарную поддержку экономических субъектов, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Минсельхозом подготовлено постановление о поддержке средних и малых предприятий Сибирского и Дальневосточных федеральных округов. Предлагаю вернуться к этому вопросу, изыскать возможности и поддержать представителей других федеральных округов. Но если такой возможности нет, как минимум поддержать субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью», - предложил Владимир Якушев на правительственном часе с министром сельского хозяйства Оксаной Лут.Фото: пресс-служба Совета Федерации