Общество 10.10.2024 в 12:25

Судебный пристав из Бурятии стал лучшим стрелком на Всероссийском чемпионате по биатлону

Он набрал 94 очка из 100 возможных в стрельбе из оружия
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Текст: Служба информации "Номер один"
Судебный пристав из Бурятии стал лучшим стрелком на Всероссийском чемпионате по биатлону

Судебный пристав из Бурятии стал лучшим стрелком на чемпионате по служебному биатлону.

Младший судебный пристав отделения специального назначения УФССП России по РБ Евгений Аредаков стал призером чемпионата ФССП России по служебному биатлону. Соревнования проходили в Ленинградской области.

- За звание лучших боролись представители территориальных органов службы судебных приставов из восьми федеральных округов. Каждый из участников прошел отбор на региональном и окружном чемпионатах ФССП России по служебному биатлону, - сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Чтобы получить звание чемпиона спортсменам предстояло соревноваться в двух видах спорта одновременно: кроссе на 3 километра и стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.


По итогам состязаний Евгений Аредаков занял третье место в личном зачете среди мужчин. Точная стрельба — спортсмен набрал 94 очка из 100 возможных — принесла ему еще один титул: «Лучший стрелок чемпионата».

В личном зачете среди женщин судебный пристав из г. Улан-Удэ Наталия Коростелева заняла шестое место. Попадание в первую десятку позволило Наталии Коростелевой выполнить норматив кандидата в мастера спорта по служебному биатлону.

Отметим, спортсменка показала высокий уровень подготовки в стрельбе, набрав 92 очка из 100 возможных. Это второй результат среди женщин по итогам чемпионата.

 

Фото: Управление ФССП России по Республике Бурятия

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