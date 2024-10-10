Аэропорт «Байкал» обслужил 600 тысяч пассажиров

Сегодня, 10 октября, аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ обслужил 600-тысячного пассажира с начала года. Как сообщил директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев, в 2022 году такая цифра была достигнута только в декабре. Тогда общий пассажиропоток по итогам года составил 629 тысяч человек.«Аэропорт развивается, открываются новые маршруты и увеличивается количество рейсов. Благодаря этому уже в конце октября мы планируем перевыполнить факт 2022 года, а в первой половине декабря уверенно стремимся превысить факт 2023 года в 715 тысяч пассажиров. В целом в 2024 году перед нами стоит амбициозная цель — обслужить 750 тысяч пассажиров», - рассказал Дмитрий Гармаев.Он также напомнил, что скоро в аэропорту откроет двери новый аэровокзальный комплекс.Фото: «Номер один»