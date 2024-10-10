В Улан-Удэ на выходные перекроют одну из улиц

В Улан-Удэ с 0 часов 12 октября до 20 часов 13 октября будет временно перекрыто движение по улице 3-я Транспортная. Объезд будет организован через улицы Трактовая, Моховая и Шаляпина.Как сообщили в мэрии, причина перекрытия дороги - аварийно-восстановительные работы на напорном коллекторе. Их будут проводить сотрудники МУП «Водоканал».