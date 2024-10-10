Общество 10.10.2024 в 14:51

В Бурятии появился клуб любителей отечественного авто

Автоклуб поклонников «Волги» организовал местный житель
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии появился клуб любителей отечественного авто

Житель поселка Татарский Ключ Иван Максимов организовал в Бурятии клуб любителей отечественных автомобилей. Благодаря ему теперь в республике появился автоклуб поклонников «Волги».

Как рассказали в Заиграевской газете «Вперед», молодой человек уже более пяти лет всерьёз увлечён машинами отечественного автопрома. Интерес к технике передался от отца, а в наследство от дедушки достались «Жигули» четвёртой модели.

- Когда Иван из поселка перебрался в Улан-Удэ, друг попросил отремонтировать его Волгу. Однако это занятие так увлекло парня, что через полгода он и сам приобрёл «ГАЗ- 2412», а впоследствии нашлись единомышленники, с которыми они организовали автоклуб «Волга 03 клуб». Его участники делятся там своим опытом по ремонту, выкладывают фото своих встреч и поездок. На шутки про отечественный автопром как Иван, так и его команда особо не реагируют. Более того, ребята уверены, что более крепкую, надёжную и бюджетную машину надо ещё поискать, - пишут в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».

На сегодняшний день в клубе 22 постоянных участника, среди которых две представительницы прекрасного пола. Вместе ребята принимают участие в патриотических автопробегах и республиканских акциях, успешно отстаивают честь своих авто в конкурсах и соревнованиях.

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»

 

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