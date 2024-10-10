Общество 10.10.2024 в 14:52

63-летний житель Бурятии погиб на спецоперации

В июне 2024 года Василий Зайцев подписал контракт и ушел на СВО
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Текст: Андрей Константинов
63-летний житель Бурятии погиб на спецоперации
Вчера в селе Усть-Кяхта прошло прощание с 63-летним жителем Кяхтинского района Василием Зайцевым. В июне 2024 года он подписал контракт и ушел на СВО, а спустя месяц погиб.

Как сообщил вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7», Василий Зайцев родился 6 сентября 1960 года в селе Тасархой Джидинского района. Позже его семья переехала в Усть-Кяхту, где Василий окончил среднюю школу. По воспоминаниям близких, его отмечали такие качества характера как доброта, простота в общении, трудолюбие.

«Василий, как истинный патриот своей Родины, не мог оставаться в стороне, когда решается судьба Отечества, и в июне 2024 года подписал контракт на прохождение службы в рядах добровольческого штурмового отряда. Гвардии рядовой Зайцев Василий Павлович погиб 27 июля 2024 года, до конца выполнив свой воинский долг, оставаясь верным своей Родине», - рассказали в чате.

Фото: «Кяхта-инфо.24/7»
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