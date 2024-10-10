63-летний житель Бурятии погиб на спецоперации

Вчера в селе Усть-Кяхта прошло прощание с 63-летним жителем Кяхтинского района Василием Зайцевым. В июне 2024 года он подписал контракт и ушел на СВО, а спустя месяц погиб.Как сообщил вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7», Василий Зайцев родился 6 сентября 1960 года в селе Тасархой Джидинского района. Позже его семья переехала в Усть-Кяхту, где Василий окончил среднюю школу. По воспоминаниям близких, его отмечали такие качества характера как доброта, простота в общении, трудолюбие.«Василий, как истинный патриот своей Родины, не мог оставаться в стороне, когда решается судьба Отечества, и в июне 2024 года подписал контракт на прохождение службы в рядах добровольческого штурмового отряда. Гвардии рядовой Зайцев Василий Павлович погиб 27 июля 2024 года, до конца выполнив свой воинский долг, оставаясь верным своей Родине», - рассказали в чате.Фото: «Кяхта-инфо.24/7»