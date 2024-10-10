Общество 10.10.2024 в 15:10

В Бурятии сняли ограничение для автомобилей на перевале Пыхта

Проезд сейчас открыт для всех видов транспорта
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сняли ограничение для автомобилей на перевале Пыхта
В Бурятии снято ограничение для движения транспорта через перевал Пыхта в Прибайкальском районе. Об этом сообщили в МЧС.

Напомним, сегодня с утра на перевале шел сильный снег. Из-за этого движение по дороге было закрыто для автобусов, грузовых автомобилей и легковушке на летней резине.
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