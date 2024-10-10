Общество 10.10.2024 в 15:46

С 1 ноября справку об участии в СВО можно будет получить на Госуслугах

Правительство упростило порядок получения справки
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Текст: Служба информации "Номер один"
С 1 ноября справку об участии в СВО можно будет получить на Госуслугах

С 1 ноября 2024 года справку об участии в специальной военной операции (СВО) можно будет получить через портал Госуслуг. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

До сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации.

- Подписанное постановление не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через «Госуслуги», но и устанавливает единый образец справки, - сообщили в пресс-службе правительства России.

С её помощью участники СВО получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями.

 

Фото: Номер один

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