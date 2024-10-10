В Бурятии собрали половину урожая. Фермеры убрали с полей зерновые, масличные и овощные культуры.

- На сегодняшний день в республике убрали зерновые и зернобобовые культуры с площади 37,5 тыс га или 54,3% от плана, намолот зерна в бункерном весе составил 62,2 тыс тонн, при средней урожайности в 16,6 ц/га, - сообщили в минсельхозе Бурятии.

Масличные культуры убрали с площади 894 га или 24,4 % от плана, намолот семян в бункерном весе составил 1104 тонны, средняя урожайность составила 12,3 центнеров с гектара.

Фермеры собрали картофель с площади 1374 га или 92,3 %, валовой сбор составил 25,9 тыс. тонн, средняя урожайность - 189 центнеров с гектара.

Сельхозпредприятия собрали овощные культуры с площади 366 га или 67,6 % от плана, всего собрано 9,8 тыс. тонн овощей, средняя урожайность получилась 269,7 центнеров с гектара. Уборка урожая продолжается.

Фото: Минсельхоз РБ